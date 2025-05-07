Продажі смартгодинників Apple Watch падають другий рік поспіль

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Apple зіткнулася зі значним спадом продажів своїх розумних годинників. За даними аналітичної компанії Counterpoint Research, у 2024 році постачання Apple Watch зменшилися на 19%, що стало другим поспіль роком падіння продажів.

Спад відбувся у всіх регіонах, окрім Індії. Особливо помітне зниження спостерігалося в Північній Америці, яка традиційно була ключовим ринком для компанії. Окрім того, 4 квартал 2024 року став п'ятим підряд, коли обсяги постачань смартгодинників Apple падають. Водночас усі основні конкуренти Apple продемонстрували зростання продажів своїх розумних годинників.

Глобальний обсяг постачань смартгодинників Apple Watch на 4 квартал 2024 року Counterpoint Research

Повідомляється, що однією з головних причин зниження продажів стало те, що Apple не випустила нову модель Watch SE, яка зазвичай має великий попит. Крім того, мінімальні оновлення в Watch Series 10 також стали однією з причин падіння продажів.

Аналітики вважають, що ситуація може змінитися з виходом нового покоління Watch SE та оновленої моделі Watch Ultra 3.