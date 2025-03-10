ПриватБанк готує редизайн Приват24

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

ПриватБанк скоро представить оновлений дизайн мобільного додатку Приват24. Компанія переробить головну сторінку застосунку та додасть швидкий спосіб поповнити картку з Apple Pay та Google Pay.

Додаток стане більш адаптивним, улюблені сервіси користувачів будуть розташовані на головній сторінці, а програма лояльності "Привіт" з кешбеком та знижками, і накопичення у сервісі "Конверти" — будуть розташовані на нижній панелі навігації.

"Новий дизайн Приват24 побудований на сучасних принципах юзабіліті, інклюзивності та є результатам глибинного аналізу клієнтського досвіду та відгуків учасників програми бета-тестування", – пише прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

Після запуску оновленого додатка команда продовжить аналізувати відгуки та побажання клієнтів, щоб зробити мобільний банк ще зручнішим. Новий дизайн зʼявиться у всіх користувачів незабаром.