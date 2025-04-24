Постачання ПК у світі зросло на 6,7%, найбільший приріст у Apple – Counterpoint

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У першому кварталі 2025 року світові постачання ПК зросли на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед причин — очікування введення мит президентом США Дональдом Трампом, а також збільшення поставок комп’ютерів з ШІ на тлі завершення підтримки Windows 10. Про це йдеться у новому звіті дослідницької компанії Counterpoint.

Водночас аналітики застерігають, що це зростання може бути тимчасовим, адже запаси, ймовірно, стабілізуються впродовж найближчих тижнів. Крім того, очікується, що вплив американських тарифів уповільнить зростання упродовж 2025 року.

"У майбутньому конкурентна динаміка буде визначатися здатністю OEM-виробників диверсифікувати свої ланцюжки постачання та виробничі бази, а також позиціювати себе як постачальника найкращих комп'ютерів зі штучним інтелектом, укладаючи ключові екосистемні партнерства – від чипів до програмного забезпечення та постачальників моделей", – відзначає старший аналітик Counterpoint Вільям Лі.

Найбільше зростання серед окремих компаній зафіксувала Apple — постачання Mac зросли на 17%, зокрема завдяки новій серії MacBook з чипами M4. На другому місці — Lenovo, яка збільшила постачання на 11% завдяки розширенню лінійки ШІ-комп’ютерів і зберегла позицію найбільшого постачальника у світі. Загалом за перші три місяці 2025 року було поставлено 61,4 мільйона ПК.

Виробництво персональних комп’ютерів у світі й надалі здебільшого зосереджене в Китаї, що створює виклики для галузі у плані зниження тарифних ризиків у майбутньому. Попри скасування мит на ноутбуки, ситуація залишається невизначеною через можливе запровадження нових тарифів адміністрацією Трампа на напівпровідники та інші технологічні продукти.

Аналітики Counterpoint прогнозують, що ODM-виробники ноутбуків та EMS-компанії й надалі переміщуватимуть виробництво з Китаю до інших країн, таких як В’єтнам, Індія та Мексика, попри те, що й ці регіони стикаються з митними бар’єрами. За оцінкою компанії, пріоритетом для виробників ПК нині є виведення всього виробництва для ринку США за межі Китаю.

Загалом мита, запроваджені адміністрацією Трампа, у 2025 році спричинили значну невизначеність у галузі. Виробники стикаються зі зростанням витрат, а також із ризиком зменшення попиту та обсягів постачання. Тимчасове скасування деяких мит дало короткострокове полегшення, однак очікування нових тарифів на напівпровідники з боку США може порушити ланцюги постачання та негативно вплинути на попит і інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту.