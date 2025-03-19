Північна Корея стала третім найбільшим власником біткойнів у світі завдяки кібершахрайству

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Північна Корея стала третім найбільшим власником біткойнів у світі після того, як її хакери перетворили украдений Ethereum на Bitcoin. Зараз у Північної Кореї є 13 580 BTC, що приблизно коштує $1,14 млрд. Це поставило країну вище за Сальвадор і Бутан за кількістю біткойнів, що належать урядам. Про це пише The Times.

Сальвадор, відомий своєю підтримкою біткойна як законного платіжного засобу, володіє близько 6117 BTC, тоді як Бутан має 10 635 BTC. Перемога Північної Кореї на криптовалютному ринку підкреслює важливість криптовалют як інструменту для ухилення від міжнародних санкцій та фінансування державних операцій.

Північна Корея тепер займає третє місце серед урядів світу за кількістю біткойнів, поступаючись лише США (198 109 BTC) і Великій Британії (61 245 BTC). Це підкреслює зростаюче значення криптовалют у глобальній фінансовій сфері та кібербезпеці, зокрема в кібервоєнних операціях.

Важливо зазначити, що на відміну від країн, як Сальвадор, які відкрито підтримують біткойн, Північна Корея активно використовує криптовалюти через незаконні дії, зокрема кібератаки. Атака на криптовалютну біржу Bybit є лише одним з багатьох випадків, коли північнокорейські хакери викрали значні суми криптовалюти. Така діяльність підкреслює роль Північної Кореї у використанні криптовалют для обходу міжнародних санкцій і фінансування державних програм.