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Palantir потрапила до десятки найдорожчих технологічних компаній США

Palantir потрапила до десятки найдорожчих технологічних компаній США
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
9 травня, 16:00
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Palantir Technologies Inc., що спеціалізується на програмному забезпеченні для аналізу великого обсягу даних, яким користуються військові, зокрема у НАТО та Україні, потрапила до десятки найцінніших технологічних компаній США. Вона обігнала Salesforce за ринковою вартістю, повідомляє CNBC.

8 травня акції Palantir підскочили на 8%, що підняло ринкову вартість американської компанії до $281 мільярда. Це поставило її на позицію вище за Salesforce, яка розробляє однойменну систему для управління відносин з клієнтами, що оцінюється в $268 мільярдів. Раніше цього року Palantir також обігнала Cisco та IBM.

Наразі лідером серед найдорожчих технологічних компаній США залишається Microsoft із ринковою вартістю $3,26 трильйона. За нею йдуть Apple ($2,95 трлн), NVIDIA ($2,86 трлн), Amazon ($2,04 трлн), Alphabet ($1,87 трлн), Meta ($1,5 трлн), Broadcom ($976,9 млрд), Tesla ($917,4 млрд), Oracle ($421,5 млрд) і Palantir — із капіталізацією $281 млрд.

Загалом виробник ПЗ для аналізу даних показує другий неймовірно успішний рік поспіль. Лише за кілька місяців 2025 року, акції компанії підскочили на 58%, що робить їх найкращими в індексі S&P 500 другий рік поспіль.

Основні прибутки Palantir отримує від урядових контрактів, які за останній квартал зросли на 45% – до $373 мільйонів, включно з контрактом на $178 мільйонів для створення системи на основі штучного інтелекту для американської армії.

У квітні компанія уклала угоду з НАТО для розгортання Maven Smart System (MSS NATO). Ця система на основі штучного інтелекту, що також використовується в Україні, дозволяє групі з 20-50 солдатів обробляти величезні обсяги розвідувальної інформації, для чого зазвичай потрібно сотні, а то й тисячі осіб. Угода з НАТО також стала однією з найшвидших та була укладена всього за шість місяців.

Бізнес Palantir
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