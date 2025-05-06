OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу

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OpenAI оголосила, що залишиться під контролем неприбуткової організації, відмовившись від планів перетворення на компанію з метою отримання прибутку. Це рішення стало відповіддю на занепокоєння з боку громадськості та активістів за безпеку штучного інтелекту.

Інвестори OpenAI, зокрема Microsoft, що була раннім великим вкладником, наполягали на переході до прибуткової моделі, щоб захистити свої інвестиції. Після бурхливих подій 2023 року, коли рада директорів звільнила Сема Альтмана, але після протесту працівників він повернувся на посаду, інвестори вимагали більш стабільної структури. Вони наполягали, щоб протягом двох років OpenAI перетворилася на традиційну компанію з метою отримання прибутку.

Спочатку OpenAI планувала стати публічною корпорацією із суспільною користю, що мало б заспокоїти інвесторів, які розраховували на десятки мільярдів доларів інвестицій. Однак цей план наштовхнувся на опір — як з боку активістів, так і співзасновника Ілона Маска, який навіть подав позов, заявивши, що це суперечить місії організації.

У підсумку OpenAI вирішила залишити підрозділ, що приносить прибуток, відкритим для комерційної діяльності, але під наглядом неприбуткової ради директорів. Сем Альтман заявив, що це рішення дозволить компанії безпечно та швидко розвивати ШІ й зробити його доступним для всіх.

Водночас це рішення створює виклики для залучення фінансування. Японський інвестиційний гігант SoftBank погодився інвестувати $30 мільярдів, однак зробив умовою перехід OpenAI у статус прибуткової компанії. У документі SoftBank зазначено, що без цієї зміни обсяг інвестицій може бути знижений до $20 мільярдів.

Фінансування такого масштабу необхідне OpenAI для забезпечення величезних обчислювальних ресурсів, потрібних для створення складних ШІ-моделей. Альтман визнав, що оригінальне бачення компанії не передбачало потреби в сотнях мільярдів доларів на інфраструктуру.

Попри фінансові виклики, OpenAI залишається одним з найуспішніших стартапів Кремнієвої долини, що здобув світову популярність після запуску ChatGPT у 2022 році.