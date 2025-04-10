OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії

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OpenAI подала зустрічний судовий позов проти Ілона Маска зі звинуваченням у цілеспрямованому сповільненні розвитку компанії заради особистої вигоди.

"Безперервні дії Ілона проти нас – це просто недобросовісна тактика, спрямована на те, щоб уповільнити розвиток OpenAI і захопити контроль над провідними інноваціями в галузі ШІ для своєї особистої вигоди", – йдеться в позові.

У 2024 році Ілон Маск звернувся до суду з клопотанням заборонити OpenAI здійснити перехід на комерційну модель. Його метою було змусити компанію "повернутися до своєї місії з розробки ШІ на благо людства". Суд відхилив клопотання Маска щодо судової заборони, але дозволив прискорений розгляд справи по суті.

Після цього Маск висунув пропозицію придбати OpenAI за $97,4 млрд, але рада директорів OpenAI одноголосно відхилила пропозицію.