OpenAI розробляє платформу на основі ШІ для пошуку роботи, яка конкуруватиме з LinkedIn

Компанія OpenAI розробляє власну платформу для підбору персоналу та пошуку роботи, яка працюватиме на базі штучного інтелекту. Сервіс отримав назву OpenAI Jobs Platform, а його запуск заплановано на середину 2026 року. Про це пише TechCrunch.

Проєкт представила директорка з напрямку застосунків OpenAI Фіджі Сімо у блозі компанії. За її словами, система використовуватиме алгоритми ШІ для точного підбору кандидатів відповідно до вимог роботодавців. Передбачено окремий напрямок для малих підприємств і місцевих органів влади, які зможуть отримати доступ до фахівців у сфері штучного інтелекту.

Ця платформа є частиною стратегії OpenAI з виходу за межі основного продукту ChatGPT. Генеральний директор компанії Сем Альтман повідомив, що Сімо куруватиме кілька нових застосунків, серед яких — OpenAI Jobs Platform, а також потенційно інші сервіси, зокрема інтернет браузер та застосунок для соціальної мережі.

Запуск нової платформи виведе OpenAI у пряму конкуренцію з LinkedIn, який належить Microsoft — найбільшому інвестору OpenAI. LinkedIn, своєю чергою, протягом останнього року активно впроваджує інструменти ШІ для покращення підбору кадрів.

Керівники багатьох технологічних компаній застерігають, що розвиток штучного інтелекту може призвести до скорочення значної кількості традиційних робочих місць. До прикладу, генеральний директор Anthropic Даріо Амодей зазначив, що до 2030 року автоматизація на основі ШІ може призвести до зникнення приблизно половини робочих місць початкового рівня.

У своєму дописі Фіджі Сімо також це визнала, однак зазначила, що OpenAI не може повністю запобігти цим змінам, але може зробити свій внесок, допомагаючи людям вільно володіти штучним інтелектом, пов'язуючи їх з компаніями, яким потрібні їхні навички.