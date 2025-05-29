CEO Anthropic каже, що ШІ забере половину посад офісних працівників та збільшить безробіття на 10-20%

Генеральний директор Anthropic Дієго Амодей попереджає, що штучний інтелект може забрати половину всіх початкових офісних посад і підвищити безробіття до 10–20% протягом наступних 5 років, повідомляє Axios.

Іронічно, що заяви Амодея пролунали після презентації його компанією нового покоління моделей штучного інтелекту Claude Opus 4 та Sonnet 4, які можуть довше працювати над завданнями та точніше їх виконувати. Це потенційно підвищує ризик того, про що попереджає CEO Anthropic.

Втім, Амодей закликає уряд США та компанії, що розробляють ШІ, припинити применшувати загрозу: за його словами, юристи, консультанти, фінансисти та початківці в IT зіштовхнуться з масовим скороченням, оскільки агентні системи ШІ все швидше виконують рутинні завдання на рівні або вище за людину. "Більшість людей навіть не усвідомлює, що це от-от трапиться", — зазначив він і запропонував провести офіційні брифінги для законодавців, зобов’язати компанії розкривати дані про використання моделей ШІ в різних галузях та ввести податок на доходи від ШІ для фінансування програм перепідготовки працівників.

За словами Амодея, ШІ має потенціал для лікування раку, зростання економіки та вирівнювання бюджету, проте без активних заходів зі збереження робочих місць і розподілу вигод мільйони людей опиняться без роботи, а нерівність лише поглибиться.

Вже зараз великі компанії замінюють людей на помічників ШІ: Марк Цукерберг прогнозує, що програмісти середнього рівня почнуть втрачати роботу вже цього року. Цукерберг розказав у січні в подкасті Джо Рогана: "Ймовірно, у 2025 році ми в Meta, а також інші компанії, матимемо штучний інтелект, який фактично буде виконувати функції інженера середнього рівня, здатного писати код". Він сказав, що це зрештою зменшить потребу в людях, які виконують цю роботу. Незабаром після цього Meta оголосила про плани скоротити штат співробітників на 5%. Амодей додав, що "як тільки бізнес побачить вигоду від заміни людей ШІ, він зробить це масово".

Щоб запобігти цьому сценарію, Амодей пропонує:

Публікувати дані про використання ШІ за професіями в режимі реального часу;

Заохочувати доповнення праці людини, а не її повну заміну;

Ввести "токенний податок" на транзакції ШІ для перерозподілу прибутків.

"Не можна просто стати поперек колії й зупинити поїзд, але можна трохи повернути його напрямок. Ми маємо зробити це зараз", – підсумовує CEO Anthropic.