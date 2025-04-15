OpenAI розробляє платформу для соціальних мереж, яка зможе конкурувати з X Ілона Маска

OpenAI знаходиться на ранній стадії розробки власної платформи для соціальних мереж, згідно з численними джерелами, знайомими з планами компанії, повідомляє The Verge. Проєкт, який поки що перебуває у формі прототипу, має інтерфейс орієнтований на стрічку новин, який, як повідомляється, базується на можливостях ChatGPT з генерації зображень.

Хоча подробиць поки що небагато, джерела зазначають, що генеральний директор Сем Альтман потайки збирає відгуки про ініціативу від сторонніх осіб. Неясно, чи планує компанія запустити соціальну платформу як окремий застосунок, чи як розширення ChatGPT, який нещодавно став найбільш завантажуваним додатком у світі.

Якщо нова платформа буде випущена, OpenAI опиниться в прямій конкуренції з X (колишній Twitter) Ілона Маска, а також з набором додатків для соціальних мереж Meta. Суперництво між Альтманом та Маском стало все більш публічним в останні місяці після того, як Маск запропонував $97,4 мільярда за придбання OpenAI - пропозиція, яку Альтман швидко відкинув, пожартувавши: "Ні, дякую, але ми купимо Twitter за $9,74 млрд, якщо ви хочете".

Джерела припускають, що мотивація соціального експерименту OpenAI багатогранна. Він не тільки розширить базу користувачів компанії та їхнє залучення, але й надасть OpenAI доступ до цінної скарбниці даних, що генеруються користувачами в режимі реального часу, що є важливим активом для навчання моделей ШІ. І Маск, і Meta вже використовують дані користувачів зі своїх платформ для вдосконалення власних систем ШІ. Чат-бот Маска Grok працює на основі контенту X, а модель Llama від Meta навчається на даних, зібраних у Facebook, Instagram та WhatsApp.

Потенційний перехід OpenAI в соціальні мережі також демонструє ширші тенденції серед компаній, що займаються розробкою ШІ, які шукають більш інтегровані, багаті на дані екосистеми. "Інтеграція Grok з X змусила всіх заздрити, — сказав один співробітник конкуруючої ШІ-лабораторії. "Особливо тому, як люди використовують його для створення вірусного контенту".

Як повідомляється, соціальний прототип OpenAI досліджує, як ШІ може допомогти користувачам створювати та обмінюватися якіснішим контентом, пропонуючи бачення, в якому штучний інтелект відіграє активну роль у формуванні онлайн-спілкування.

Попри насичену дорожню карту продуктів компанії, включаючи поточну розробку GPT-5, існування цього проєкту соціальної мережі показує, що OpenAI зацікавлена в розширенні за межі інструментів штучного інтелекту в ширшу екосистему споживчих технологій.