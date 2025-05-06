OpenAI купує ШІ-інструмент для написання коду Windsurf за $3 млрд

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI купує інструмент для допомоги у кодуванні на основі штучного інтелекту Windsurf, раніше відомий як Codeium. Як повідомляє Bloomberg, вартість угоди, яка поки ще не закрита, складає близько $3 мільярдів, що стане найбільшою покупкою для компанії.

Ця покупка може допомогти OpenAI зайти на ринок асистентів для кодування з ШІ. Такі системи вже є у конкурентів виробника ChatGPT, зокрема Anthropic, Microsoft та розробників інструменту Cursor Anysphere.

Windsurf проводила переговори з інвесторами, як-от Kleiner Perkins та General Catalyst, аби залучити інвестиції при оцінці $3 мільярди. Минулого року компанію оцінили в $1,25 мільярда.

Про переговори між Windsurf та OpenAI повідомлялося ще у середині квітня, невдовзі після того, як виробник ChatGPT залучив ще $40 мільярдів. Це підняло вартість ШІ-стартапу до $300 мільярдів.