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OpenAI запускає покупки через ChatGPT

OpenAI запускає покупки через ChatGPT
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
29 квітня, 09:38
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OpenAI запускає функцію, яка дозволить користувачам шукати товари в ChatGPT і переходити до покупки на сайтах продавців. Нововведення працюватиме для всіх користувачів — навіть без авторизації в акаунті. Про це пише Wired.

У відповідь на запит користувача чат-бот пропонуватиме кілька варіантів товарів із різних маркетплейсів, орієнтуючись на вподобання користувача та відгуки про продукцію. 

ChatGPT не використовує алгоритми на кшталт Google, які підтягують продукти за ключовими словами й SEO. Замість цього модель аналізує, що про товар говорять люди, які переваги та недоліки згадують у відгуках, і формує більш персоналізовані поради. Користувачі також матимуть змогу обирати, які джерела — медійні огляди чи відгуки користувачів — важливіші для аналізу товару.

Це вже не перший експеримент компанії у напрямку онлайн-шопінгу. Раніше цього року OpenAI запустила агента Operator, який може взаємодіяти з браузером замість користувача.

Штучний інтелект OpenAI ChatGPT
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