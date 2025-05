OpenAI показала ШІ-агента Operator, який виконує завдання в інтернеті замість вас

Компанія OpenAI представила інноваційного ШІ-агента Operator, здатного виконувати складні завдання в інтернеті у реальному часі. Ця розробка створена для спрощення роботи бізнесу та підвищення продуктивності користувачів.

Operator – це розумний агент, який може брати на себе широкий спектр завдань: від автоматизації клієнтського обслуговування до управління складними робочими процесами.

Operator is based on a new model we’re calling “computer-using agent” (CUA).

CUA combines GPT-4o's vision capabilities with advanced reasoning through reinforcement learning. It’s trained to control a computer in the same way a human would—it looks at the screen, and uses a…

Operator наразі базується на моделі Computer-Using Agent, яка об’єднує GPT-4o з можливістю працювати з візуальними даними та розширеними навичками логічного аналізу.

Operator “бачить” інтерфейси через скріншоти, натискає кнопки, вводить текст і може сам виправляти помилки. Якщо завдання складне, агент передає контроль користувачеві.

Перед важливими діями, наприклад, введенням паролів, Operator завжди запитує підтвердження. Він також блокує шкідливі запити та заборонений контент.

Агент вже співпрацює з популярними сервісами, такими як DoorDash, Instacart, OpenTable та Uber. Він може замовляти їжу чи бронювати столики у ресторанах.

Наразі Operator доступний лише у США для підписників ChatGPT Pro за $200 на місяць. У майбутньому OpenAI планує розширити доступ до інших категорій користувачів, включаючи підписки Plus, Team та Enterprise, інтегрувавши агента в ChatGPT.