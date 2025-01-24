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OpenAI показала ШІ-агента Operator, який виконує завдання в інтернеті замість вас

OpenAI показала ШІ-агента Operator, який виконує завдання в інтернеті замість вас
OpenAI_Operator
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
24 січня, 08:45
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Компанія OpenAI представила інноваційного ШІ-агента Operator, здатного виконувати складні завдання в інтернеті у реальному часі. Ця розробка створена для спрощення роботи бізнесу та підвищення продуктивності користувачів.

Operator – це розумний агент, який може брати на себе широкий спектр завдань: від автоматизації клієнтського обслуговування до управління складними робочими процесами.

Штучний інтелект OpenAI Анонси ШІ Operator
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