NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ

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Президент Дональд Трамп продовжує закликати американські технологічні компанії збільшувати локальне виробництво, вводячи підвищені мита та експортні обмеження. Серед них — NVIDIA, яка пообіцяла інвестувати $500 млрд протягом чотирьох років у розширення виробництва чипів ШІ. Водночас її CEO занепокоєний, що обмеження США на експорт чипів непрямо зміцнюють позиції Huawei у сфері ШІ, пише Android Headlines.

За даними Reuters, минулого тижня Дженсен Хуанг на закритій зустрічі з Комітетом із закордонних справ Палати представників США зазначив, що обмеження на продаж чипів NVIDIA у Китай можуть зробити чипи Huawei більш конкурентоспроможними. Один із членів комітету додав, що якщо нові моделі ШІ, як-от DeepSeek R1, будуть тренуватися на чипах Huawei, це створить глобальний попит на китайські чипи.

Речник NVIDIA Джон Ріццо повідомив, що Хуанг обговорював із законодавцями важливість ШІ для інфраструктури США та роль локального виробництва. Ріццо підкреслив, що компанія дотримується обмежень США та підтримує політику розвитку американських технологій.

В інтерв’ю 30 квітня Хуанг назвав конкуренцію в ШІ "затяжною війною" й зазначив, що Huawei вже досягла значного прогресу в обчисленнях, мережах і програмному забезпеченні, що може зміцнити її лідерство.

Через санкції NVIDIA більше не може продавати свої чипи H20 у Китаї. Цим скористалася Huawei, яка готується випустити власні чипи Ascend 910C, щоб заповнити вакуум на ринку.