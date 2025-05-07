Розробник шпигунського ПЗ NSO Group виплатить понад $167 млн WhatsApp за атаку 2019 року

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Суд у США зобов’язав ізраїльську компанію із розробки шпигунського програмного забезпечення NSO Group сплатити понад $167 млн компанії WhatsApp за шпигунську атаку, здійснену у 2019 році. Тоді хакери зламали близько 1400 облікових записів через вразливість у функції аудіодзвінків. Про це пише TechCrunch.

Суд визнав NSO Group винною у порушенні федеральних та каліфорнійських законів про хакерство, а також у порушенні умов використання WhatsApp, які забороняють застосовувати додаток для шкідливих цілей.

Після цього справа була передана до суду присяжних для визначення розміру збитків, які компанія-розробник шпигунського програмного забезпечення має виплатити WhatsApp. Судовий процес уже завершено.

Рішення суду передбачає $167,25 млн штрафних санкцій і $444 тисячі компенсаційних виплат — сума, що покриває витрати WhatsApp на ліквідацію наслідків зламу та оновлення безпеки. У Meta, якій належить WhatsApp, назвали рішення історичним, це перша перемога проти виробника незаконного шпигунського ПЗ.

У NSO заявили, що планують оскаржити рішення. Водночас експерти, зокрема з Citizen Lab, зазначають: це не лише фінансовий удар, а й серйозний іміджевий удар по всій індустрії "найманого" шпигунського ПЗ.