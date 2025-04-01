Новий CEO Intel закликає клієнтів бути "безжально чесними" з компанією

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Новий генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан у своїх перших публічних заявах пообіцяв створити гнучкішу компанію, орієнтовану на інженерів, і закликав клієнтів ділитися відвертими відгуками, щоб допомогти перезапустити культуру інновацій в Intel, повідомляє Reuters.

Виступаючи на заході Intel "Vision" у Лас-Вегасі, Тан розповів, що провів перші тижні на посаді, зустрічаючись безпосередньо з клієнтами, — і визнав, що компанія суттєво не виправдала їхніх очікувань.

"Будь ласка, будьте безжально чесними з нами", — сказав Тан. "Це саме те, чого я очікую від вас цього тижня, і я вважаю, що суворий зворотний зв’язок — найцінніший".

Тан, колишній CEO Cadence Design Systems і впливовий інвестор у сфері напівпровідників, очолив Intel на початку цього місяця. Він успадкував компанію, яка колись домінувала на глобальному ринку чипів для ПК і дата-центрів, але в останні роки втратила лідерство на користь таких конкурентів, як NVIDIA та AMD.

Згідно з джерелами, знайомими з внутрішніми планами, Тан планує спростити корпоративну структуру Intel, усунувши шари середнього менеджменту, які він вважає бюрократичними та опірними до змін.

У своєму виступі Тан підкреслив, що його пріоритетом є надання інженерам більшої свободи та повернення Intel статусу технічного лідера.

"Ми дійсно будемо просувати нові ідеї, надаючи інженерам свободу для внутрішніх інновацій", — сказав він. "Мої вихідні зазвичай заповнені спілкуванням з інженерами та архітекторами. Вони мають блискучі ідеї, хочуть змінити світ — і саме тоді я найбільше захоплююсь роботою з ними".

Тан також визнав, що компанія втратила багато талантів, і чітко заявив, що повернення та залучення найкращих фахівців у галузі — ще один ключовий напрям його роботи.

"Ми втратили чимало талановитих людей", — сказав він. "Це мій пріоритет — залучити найкращих спеціалістів в індустрії: тих, хто вже працював в Intel, або нових".

Його заяви свідчать про зміну тону і напрямку для компанії, оскільки Тан прагне відновити технологічну перевагу Intel і повернути довіру з боку партнерів, клієнтів та інженерної спільноти.