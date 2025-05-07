Netflix оновлює дизайн додатка для ТВ і впроваджує вертикальну стрічку та ШІ на смартфонах

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Netflix представила одразу кілька змін до своїх додатків для телевізора та смартфонів. Перш за все, глядачі на великих екранах отримають оновлену домашню сторінку, яка за словами компанії, стає простішою, легшою та інтуїтивно зрозумілішою у використанні та допоможе легше знаходити щось нове.

Протягом кількох наступних місяців користувачі по всьому світу побачать оновлений дизайн домашньої сторінки. Основні зміни націлені на те, аби робити більше рекомендацій для глядачів та одразу давати цікаву інформацію про шоу, серіал чи фільм. Також рекомендації будуть більш адаптованими до настрою та інтересів глядачів у той чи інший момент.

Крім цього, Netflix на телевізорах отримає більш помітні ярлики для пошуку та перегляду власних списків, які раніше були дещо приховані. Їх перемістять у верхню частину сторінки, де вони будуть легше доступні.

Інші зміни, які анонсує Netflix, стосуються мобільного додатку, де з'явиться вбудований чат-бот та вертикальна стрічка. Ці оновлення також націлені на те, аби покращити рекомендації та спростити процес пошуку фільмів чи серіалів до перегляду.

Зокрема вбудований чат-бот зможе давати рекомендації на основі текстових запитів користувачів. Наприклад, глядачі зможуть попросити порадити щось "веселе та енергійне", на що отримають різноманітні пропозиції від ШІ. Спершу цю функцію тестуватимуть у додатку для iOS.

Іншою зміною є впровадження вертикальної стрічки у мобільний додаток. У ній користувачі стримінгового сервісу зможуть побачити різні кліпи з серіалів, шоу та фільмів, доступних на Netflix. Якщо кліп виявиться цікавим, з вертикального відео одразу можна буде перейти до перегляду, додати до списку або поділитися з друзями.