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Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам "болем світового масштабу"

Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам болем світового масштабу
Дональд Трамп
Тарас Міщенко Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.
22 квітня, 15:32
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Венчурні інвестори дедалі більш стурбовані тим, що так звані взаємні мита президента Дональда Трампа можуть уповільнити інвестиції в технологічні компанії, похитнути вже й так млявий ринок первинних публічних пропозицій акцій (IPO) та навіть призвести до закриття деяких стартапів, пише Wired. Запроваджені 2 квітня мита, які згодом були призупинені на 90 днів, за винятком 145% мита на китайські товари, внесли невизначеність у компанії, що покладаються на глобальні ланцюги постачання.

Том Драммонд, керуючий партнер Heavybit Ventures, розповів Wired, що його портфель уже оцінює, хто може найбільше постраждати від мит. "Якщо ви працюєте з апаратним забезпеченням, чистими технологіями чи навіть біотехнологіями, ви зараз зазнаєте болю світового масштабу", – каже він. Один зі стартапів Драммонда, що виробляє платформи для інтернету речей, наразі переглядає стратегію управління запасами та шукає постачальників поза Китаєм.

Інвестор М Джі Сайглер зазначає: "На кожному партнерському зібранні обговорюють виключно мита". Він вважає, що апаратні компанії постраждають найбільше, і венчурні фонди "завчасно уникають апаратних стартапів".

Чіп Гейзард, співзасновник Flybridge Capital, у нещодавньому зверненні до понад 400 засновників компаній попереджав, що "ринок капіталу в турбулентності", і що інституційні інвестори можуть "заморозити фінансування". Він радив стартапам якомога швидше завершити поточні раунди залучення коштів і ретельно розпланувати витрати.

Чарльз Гадсон із Precursor Ventures повідомив, що в його фонді є частки в декількох e‑commerce стартапах, які можуть "зазнати суттєвого впливу" через мита. Він також прогнозує пожвавлення вторинного ринку приватних акцій, оскільки IPO і поглинання дедалі віддаляються.

Дані PitchBook уже показують перші ознаки змін: частка американських інвестицій у європейські та китайські угоди знизилася, а звіт KPMG свідчить про відтермінування великих IPO, серед яких Chime, StubHub та Klarna.

Проте не всі інвестори песимістичні. Дехто бачить можливості в оборонних технологіях, логістиці та штучному інтелекті – секторах, котрі або уникають китайських ланцюгів постачання, або допомагають клієнтам долати економічну невизначеність.

Але поки що венчурні фонди у будь-якому випадку не мають іншого вибору, окрім як адаптуватися до невизначеності в економіці США. "Ніхто не знає, що ж там відбувається", — з іронією підсумовує Драммонд. "Тільки час покаже, чи скасують ці мита, чи Трамп піде до кінця".

Бізнес Стартапи
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