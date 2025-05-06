Китайські вчені створили мікроробота, що може пересуватися землею і повітрям

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Китайські вчені розробили бездротового робота, що, за їх словами, є найменшим і найлегшим у світі. Однією з його ключових особливостей є можливість змінювати форму для пересування землею або повітрям, повідомляє South China Morning Post.

Над мікророботом, натхненним LEGO, працювали науковці та дослідники з університетів Цінхуа й Бейхан. Пристрій має довжину всього 9 сантиметрів і важить 25 грамів. Його можна застосовувати в складних умовах, наприклад під час рятувальних операцій у зонах стихійних лих.

Основою для мікроробота є "морфінований актуатор" – компонент, що перетворює енергію на силу. Команда відзначає, що їх новий актуатор може бути використаний й в інших сферах, як-от для створення медичних пристроїв та компонентів для віртуальної чи доповненої реальності.

"У порівнянні з іншими відомими бездротовими роботами, наш робот має найменший розмір, найменшу вагу та найшвидшу швидкість пересування по землі у світі… Ця перевага значно підвищує витривалість робота при тому ж енергоспоживанні та дає йому кращу адаптивність до навколишнього середовища", – каже Чжан Іхуї, професор інженерної механіки в Університеті Цінхуа.

У випробуваннях мікроробот літав над об'єктами та приземлився, після чого перемкнувся у наземний режим та продовжив пересування. Така система перемикання між різними конфігураціями дозволяє йому пересуватися схилами та іншими складними поверхнями на різній висоті.

Чжан також розповідає, що може зробити мікроробота придатним для різних застосувань, включно з моніторингом довкілля та доступом у середовища підвищеного ризику. Він також зазначає, що за потреби робот зможе перемикатися у режим переміщення водою.