Microsoft презентує новий голосовий асистент із ШІ для лікарів

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Microsoft представила новий голосовий асистент для медичних працівників, який об’єднує функціональність системи для диктування Dragon Medical One та технології для амбієнтного прослуховування DAX Copilot.

Цей інструмент під назвою "Dragon Copilot" допоможе лікарям швидко отримувати необхідну інформацію та автоматично створювати клінічні записи, направлення та інші документи. Це частина стратегії Microsoft для зменшення адміністративного навантаження, що є однією з основних причин вигорання в медичній сфері.

Дослідження Google Cloud показують, що медики витрачають до 28 годин на тиждень на адміністративні завдання, зокрема на документообіг. Dragon Copilot має допомогти лікарям зосередитися на пацієнті, зменшуючи час, витрачений на комп’ютери та записи. Технологія дасть можливість редагувати записи природною мовою та ставити питання, наприклад, щодо діагнозу або лікування.

У 2021 році Microsoft придбала компанію Nuance Communications, що розробляє ці технології. Це дозволило їй стати важливим гравцем на ринку автоматизації медичних записів. DAX Copilot вже використовується у понад 3 мільйонах пацієнтських візитів, і завдяки оновленому інтерфейсу, Microsoft сподівається виділитися серед конкурентів, таких як Abridge та Suki.

Dragon Copilot буде доступний через мобільний додаток, браузер або на десктопі. Лікарі зможуть користуватися цією технологією для автоматичного створення клінічних записів та швидкої обробки медичних даних. Система стане доступною в США та Канаді в травні 2025 року, з подальшим розширенням на інші країни.