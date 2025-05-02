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Microsoft переходить на акаунти без паролів: новим користувачам пропонуватимуться кращі альтернативи

Microsoft переходить на акаунти без паролів: новим користувачам пропонуватимуться кращі альтернативи
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
2 травня, 12:39
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Microsoft оголосила що, відтепер нові облікові записи створюватимуться без паролів за замовчуванням. Користувачам пропонуватимуть використовувати безпечніші методи авторизації: ключі доступу (passkeys), push-сповіщення або фізичні ключі безпеки. Про це пише The Verge.

Компанія також оновила вікно входу, спростивши послідовність дій для користувачів, які обирають безпарольний вхід. Вже наявні акаунти залишаються з паролями, але власники можуть вручну видалити їх у налаштуваннях.

У Microsoft заявляють, що щодня реєструється майже мільйон ключів доступу, а їхня успішність при вході сягає 98%, у порівнянні з 32% для паролів. До "Дня паролів", що традиційно відзначається в травні, компанія також вирішила змінити його назву на "День ключів доступу".

Софт Microsoft
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