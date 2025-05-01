Microsoft заробила $70,1 млрд за квартал, більшість завдяки хмарним технологіям

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft отримала $70,1 мільярда доходу у третьому кварталі 2025 фінансового року, на 13% більше, ніж за той же період минулого року. Чистий прибуток компанія виріс на 18% та склав $25,8 мільярда. Як і раніше, головним рушієм доходів компанії є хмарний бізнес.

"Хмарні технології та штучний інтелект є важливими ресурсами для кожного бізнесу, щоб розширити виробництво, знизити витрати та прискорити зростання. Ми впроваджуємо інновації у всіх сферах – від інфраструктури та платформ для ШІ до додатків, щоб забезпечити нашим клієнтам найкращі результати", – каже гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Microsoft Cloud приніс компанії $42,4 мільярда доходу, на 20% більше у порівнянні з 2024 роком, однак у фінансовій звітності не розділяють хмарний бізнес та штучний інтелект, то ж подробиці успішності ШІ залишаються невідомими.

Windows OEM та пристрої Microsoft також побачили приріст на 3% на фоні мит Трампа та закінчення життєвого циклу Windows 10, однак цей приріст поки незначний. Пристрої Surface об'єднали в одну категорію з Windows OEM, то ж скільки окремо приносять вони теж невідомо.

Ігровий бізнес компанії виріс на 5%, але апаратний бізнес Xbox продовжує бачити спад, який у випадку третього кварталу складає 6%. Як завжди зростає прибуток від ігрових сервісів та контенту, що включає Game Pass. Тут приріст складає 8% у порівнянні з 2024 роком. Загалом апаратна та ігрова частина, а також дохід від пошуку та новин приніс компанії $13,4 мільярда.

Водночас Microsoft стала найбільшим ігровим видавцем для Xbox та PlayStation за кількістю попередніх замовлень та встановлень. Дохід від PC Game Pass виріс на 45%, а хмарний геймінг встановив новий рекорд – 150 мільйонів награних годин за один квартал.

Дохід від Productivity та Business Process склав $29,9 мільярда, на 10% більше ніж минулого року. Зокрема Microsoft 365 Commercial зріс на 11%, а Consumer – на 10%. Доходи від LinkedIn збільшилися на 7%. Підрозділ Intelligent Cloud, куди також входить певна частина хмарного бізнесу, приніс $26,8 мільярда – на 21% більше ніж минулого року.