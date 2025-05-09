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Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись моделями китайської DeepSeek

Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись моделями китайської DeepSeek
deepseek
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
9 травня, 11:00
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Працівникам Microsoft заборонили використовувати штучний інтелект DeepSeek через побоювання щодо збереження даних у Китаї та можливого впливу китайської пропаганди. Про це повідомив віцепрезидент компанії Бред Сміт під час слухань у Сенаті США, пише TechCrunch.

За словами Сміта, DeepSeek також не доступний у Microsoft Store через те, що дані користувачів зберігаються на серверах у Китаї й можуть бути передані місцевим спецслужбам згідно з китайським законодавством.

Попри заборону застосунку, Microsoft раніше надала доступ до ШІ-моделі DeepSeek R1 через хмарну платформу Azure. Сміт заявив, що Microsoft вдалося проникнути в модель штучного інтелекту DeepSeek і "змінити" її, щоб усунути "шкідливі побічні ефекти".

Це перша публічна заява Microsoft щодо обмеження DeepSeek, хоча інші компанії й країни вже запроваджували подібні заборони. Застосунок DeepSeek вважається конкурентом Copilot — власного ШІ-рішення Microsoft для інтернет-пошуку.

Технології Microsoft Штучний інтелект DeepSeek
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