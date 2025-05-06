Застосунок Microsoft Authenticator в серпні видалить ваші збережені паролі: що потрібно знати

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Microsoft оголосила про важливі зміни у своєму додатку Authenticator.

Починаючи з червня 2025 року, програма більше не зможе зберігати паролі, з липня – автоматично заповнювати паролі, а з серпня збережені паролі будуть не доступні. Це означає, що всі згенеровані паролі будуть видалені, а доступ до збережених паролів та автозаповнення залишиться можливим лише через браузер Microsoft Edge. Водночас Authenticator продовжить підтримувати ключі доступу.

Користувачам рекомендується створити резервні копії всіх паролів, щоб уникнути втрати доступу до важливих облікових записів, таких як електронна пошта та банківські сервіси. Крім того, з липня в застосунку також буде видалена вся платіжна інформація.

Для автозаповнення паролів Microsoft також рекомендує скористатися альтернативними менеджерами паролів, такими як Google Password Manager або iCloud Keychain.