Meta витратила $45 млрд на провальну ідею метавсесвітів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Чотири роки тому Марк Цукерберг перейменував корпорацію Facebook на Meta, аби реалізувати своє бачення метавсесвітів. За даними інсайдерів, на цей проєкт вже було витрачено $45 млрд, проте амбітну мету досі не вдалося досягти. Про це пише TechSpot.

Ця сума майже дорівнює загальній ринковій капіталізації таких конкурентів у сфері соціальних медіа, як Snap і Pinterest, або вартості, яку Ілон Маск заплатив за придбання Twitter. Крім того, Цукерберг попередив у звіті про прибутки за 2024 рік, що збитки продовжуватимуть "суттєво зростати".

Колишні співробітники лабораторії Reality Labs описують цей підрозділ як неорганізований і дисфункціональний. Часті зміни в керівництві та постійні перестановки спричиняли хаос, оскільки багато менеджерів були переведені з інших підрозділів Meta, не маючи досвіду в галузі AR та VR.

"Місцевих героїв" з таких підрозділів, як Instagram, підвищували до керівництва командами віртуальної реальності, розповів один зі співробітників. Інший колишній працівник зазначив, що Meta необачно "грає в кадрове лото", призначаючи ролі в AR і VR людям, які "насправді не мають досвіду в цих сферах". Така комбінація некваліфікованого керівництва та нечіткої продуктової стратегії значно сприяла величезним збиткам підрозділу.

Фінансова звітність свідчить, що протягом останніх кількох років збитки підрозділу значно зросли: $6 млрд у 2020 році, $10 млрд у 2021 році, $13 млрд у 2022 році та $16 млрд у 2023 році. Лише за перший квартал 2024 року підрозділ поніс ще $3,8 млрд збитків, що перевищило сумарний дохід за 2022 та 2023 роки.

Зі зростанням витрат також кожного року зменшувався дохід підрозділу. Інвестиційний аналітик Джин Мюнстер з Deepwater Asset Management вважає, що підрозділ є "фінансовою катастрофою", яка спричиняє падіння акцій Meta. Хоча деякі інвестори все ще зберігають терпіння, сподіваючись на довгострокові перспективи AR і VR, цей оптимізм поступово згасає.