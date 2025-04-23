Рекламні доходи Meta можуть впасти на $7 млрд через китайські мита Трампа

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Рекламний бізнес Meta може зазнати значних втрат через нові мита проти Китаю, які просуває президент Дональд Трамп. Як зазначають аналітики MoffettNathanson, компанія ризикує втратити до $7 млрд у 2025 році через зменшення витрат на рекламу в Instagram і Facebook з боку китайських онлайн-ритейлерів Temu та Shein, повідомляє CNBC.

У записці для інвесторів аналітики послались на фінансовий звіт Meta, в якому зазначено: за 2024 рік компанія заробила $18,35 млрд у Китаї — понад 11% від усього доходу. Основні рекламодавці — це експортно орієнтовані компанії, зокрема Temu і Shein, які активно просувають свій бізнес у США.

Temu вже почала скорочувати витрати на рекламу в США після введення нових тарифів, що також спричинило падіння позицій застосунку в App Store. До речі, аналітики також попереджають, якщо економічна ситуація буде далі погіршуватися і США вступлять у рецесію, Meta може втратити й до $23 млрд рекламних доходів у 2025 році, що зменшить річний прибуток компанії на чверть.