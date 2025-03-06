McDonald’s впроваджує ШІ для покращення замовлень і запобігання поломок обладнання

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McDonald’s оновлює 43 000 своїх ресторанів, впроваджуючи інноваційні технології, зокрема підключене до інтернету кухонне обладнання, автоматизовані автостоянки з використанням штучного інтелекту та інструменти для менеджерів. Про це повідомляє WSJ.

Основна мета цього оновлення — поліпшити досвід як для клієнтів, так і для працівників, які нині стикаються з проблемами, як-от поломки обладнання чи помилкові замовлення. За словами Браяна Райса, головного інформаційного директора McDonald’s, технології допоможуть зменшити навантаження у ресторанах.

Ці нововведення стають особливо важливими на тлі уповільнення продажів McDonald’s у США в січні, що є частиною загального зниження в індустрії швидкого харчування. Однак компанія сподівається, що нові технології допоможуть збільшити кількість лояльних клієнтів зі 175 до 250 мільйонів до 2027 року.

З кінця 2023 року McDonald’s співпрацює з Google Cloud для впровадження "крайових обчислень", що дозволяє ресторанам обробляти дані безпосередньо на місці, знижуючи час і витрати на передачу їх у хмару. Це допоможе, зокрема, прогнозувати можливі поломки обладнання, як-от фритюрниць або машин для McFlurry. Крім того, компанія має намір використовувати комп’ютерний зір для перевірки точності замовлень до їх передачі клієнту.

McDonald’s також працює над впровадженням голосових технологій для автостоянок і віртуального менеджера, що автоматизує адміністративні завдання, такі як розклад змін для менеджерів. У порівнянні з іншими ресторанами швидкого харчування, McDonald’s активно інвестує в нові цифрові технології, що дає йому перевагу в покращенні лояльності клієнтів.