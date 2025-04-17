Lyft купує додаток таксі FREENOW за $200 млн для розширення в Європі

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Lyft оголосила, що купує європейський таксі-додаток FREENOW за 175 млн євро (приблизно $199 млн). Це перша угода Lyft у Європі, і вона повинна бути завершена в другій половині 2025 року. Після об’єднання обидві компанії обслуговуватимуть понад 50 млн користувачів на рік.

FREENOW, заснована у 2009 році, надає послуги таксі в більш ніж 150 містах дев’яти європейських країн, включаючи Велику Британію, Німеччину та Францію. Власниками додатка з 2019 року є німецькі компанії BMW і Mercedes-Benz. Окрім традиційних таксі, FREENOW пропонує електросамокати, мопеди та велосипеди.

Це придбання дозволить Lyft розширити свої можливості на європейському ринку, який є дуже конкурентним, з такими гравцями, як Uber, Bolt та Gett. Генеральний директор Lyft, Девід Рішер, пояснив, що компанія вирішила вийти на європейський ринок після покращення сервісу в Північній Америці. Відзначивши, що з моменту його приходу до компанії Lyft змогла покращити свою ситуацію: швидше забирає пасажирів, зменшила відсоток скасувань водіями, а доходи водіїв значно зросли.

Uber, головний конкурент Lyft, працює на європейському ринку з 2012 року, але стикається з низкою регуляторних проблем, зокрема в Лондоні, де компанія двічі намагалася скасувати ліцензію через питання безпеки.