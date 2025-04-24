LG розглядає перенесення виробництва деякої продукції до США та підняття цін через мита Трампа

Південнокорейська компанія LG Electronics заявила, що може підвищити ціни на частину продукції через можливе поновлення мит США. Окрім цього, компанія розглядає перенесення виробництва пральних машин та сушарок до свого заводу в американському штаті Теннессі, пише Reuters.
Про це розповів старший віцепрезидент LG Кім І Ґьон під час конференції після оголошення фінансових результатів. Він зазначив, що завод у Теннессі може забезпечити до 20% продажів побутової техніки LG на американському ринку.
У LG попереджають, що можливе запровадження мит може суттєво позначитися на бізнесі вже з третього кварталу 2025 року. Щоб зменшити вплив, компанія розробила поетапну стратегію підвищення цін, яку реалізовуватимуть у співпраці з торговими партнерами.
Хоча президент США Дональд Трамп відклав введення нових тарифів до липня, LG вже зараз готується до можливих варіантів розвитку подій.