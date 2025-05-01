Китайські ритейлери скорочують витрати на рекламу в Facebook та Instagram через політику Трампа

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Китайські онлайн-ритейлери зменшили витрати на рекламу у Facebook та Instagram через жорсткі торгівельні заходи президента Дональда Трампа. Про це повідомила фінансова директорка Meta Сюзан Лі під час оголошення фінансових результатів за перший квартал, пише CNBC.

“Частину цих витрат перенаправили на інші ринки, але загалом витрати залишаються нижчими за рівень до квітня”, — зазначила Лі.

Трамп у квітні підписав указ про скасування митної пільги для китайського імпорту, якою користувалися Temu та Shein. Аналітики вважають, що ці компанії складають основну частку доходів Meta від Китаю — $18,35 млрд у 2024 році.

Meta повідомила, що рекламні доходи в Азійсько-Тихоокеанському регіоні склали $8,22 млрд, що нижче за прогнозовані $8,42 млрд. Очікуваний дохід у другому кварталі — $42,5–45,5 млрд, що відповідає прогнозам.

Google та Snap також попередили про труднощі на азійському ринку реклами.

Тим часом мита Трампа на Китай (145%) вплинули й на підрозділ Meta Reality Labs, який займається VR- та AR-пристроями. Reality Labs зазнав $4,2 млрд збитків при доході $412 млн.

Meta збільшила прогноз капітальних витрат на 2025 рік до $64–72 млрд (раніше — $60–65 млрд) через додаткові інвестиції в дата-центри та зростання вартості обладнання.

Лі додала, що Meta коригує ланцюги постачання через невизначеність у торгівлі.