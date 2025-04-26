Китай ділиться з США рідкісними каменями з Місяця, незважаючи на торгівельну напруженість

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Китай зробив важливий крок у міжнародному співробітництві, дозволивши американським науковим установам досліджувати зразки місячних каменів, зібраних місією "Чан'е-5" у 2020 році. Про це пише BBC.

Китайське національне космічне управління (CNSA) оголосило, що ці зразки є "спільним скарбом для всього людства". Доступ до них отримали два американські університети, фінансовані NASA, а також наукові установи з Франції, Німеччини, Японії, Пакистану та Великобританії.

Цікаво, що зразки "Чан'е-5" виявилися на мільярд років молодшими за ті, що були зібрані місіями Apollo, що свідчить про більш тривалу вулканічну активність на Місяці, ніж вважалося раніше. Проте китайські дослідники не мають доступу до зразків NASA через законодавчі обмеження США, які забороняють співпрацю з Китаєм без дозволу Конгресу.

Керівник CNSA Шань Чжундэ наголосив на прагненні до міжнародного співробітництва в космічній сфері, зокрема в межах ініціативи "Один пояс, один шлях". Він також зазначив, що Китай планує розширювати коло партнерів у космічних дослідженнях.