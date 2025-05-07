IKEA та Sonos завершили співпрацю — лінійка Symfonisk зникне з продажу

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Після восьми років співпраці Sonos та IKEA офіційно припинили спільну розробку продуктів під брендом Symfonisk. Поточні моделі, серед яких лампа-колонка, книжкова полиця з динаміком і динамік-картина, поступово зникнуть з асортименту магазинів IKEA у всьому світі. Про це пише The Verge.

У Sonos підтвердили, що нових пристроїв у рамках серії не буде, але наявні продовжать отримувати оновлення програмного забезпечення.

Пристрої Symfonisk позиціонувалася як доступніша альтернатива традиційним колонкам Sonos — із повною підтримкою мультирум-системи бренду, але за нижчою ціною.

Новина з’явилась на тлі спроб Sonos стабілізувати фінансові показники: напередодні звіту про прибутки Sonos знизила ціну на колонки Era 100 і саундбар Ray, а також заявила, що уважно стежить за ситуацією з американськими митами.

Раніше Sonos також скасувала розробку власного відеоплеєра, сфокусувавшись на покращенні мобільного застосунку і стабільності своїх аудіопродуктів.