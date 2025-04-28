Китайська Huawei розробляє новий ШІ-чип, щоб конкурувати з NVIDIA — WSJ

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Компанія Huawei Technologies працює над випробуванням свого нового й найпотужнішого на сьогодні процесора штучного інтелекту Ascend 910D, повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія вже звернулася до кількох китайських технічних фірм із пропозицією протестувати новий чип, перевіряючи його технічні можливості. Huawei сподівається, що новий Ascend 910D перевершить за потужністю флагманський процесор NVIDIA H100. За повідомленнями, перші зразки Huawei планує отримати наприкінці травня.

Паралельно Reuters інформує, що Huawei готується розпочати масові постачання іншого свого передового чипа для штучного інтелекту — 910C — китайським клієнтам уже наступного місяця. Це частина ширших зусиль компанії й інших китайських виробників у конкуренції з американською NVIDIA, яка довгий час утримувала лідерство в розробці топових процесорів для навчання моделей штучного інтелекту.

Навчання моделей потребує обробки великих обсягів даних і високої обчислювальної потужності, тому перевага NVIDIA у цій сфері була ключовою. Проте, на тлі зусиль США обмежити доступ Китаю до новітніх технологій, зокрема в оборонній сфері, Вашингтон заборонив постачання до Китаю найпередовіших продуктів NVIDIA, включаючи її чип B200.

Новини про нові продукти Huawei вказують на активізацію Китаю в боротьбі за технологічну незалежність у сфері штучного інтелекту та зменшення залежності від американських чипів.