Honda відправить на МКС свої водневі технології для виробництва електроенергії та кисню

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Honda у співпраці з космічними технологічними компаніями Sierra Space та Tec-Masters відправить на Міжнародну космічну станцію (МКС) свою систему електролізу води під високим диференціальним тиском. Про це повідомляє The Verge.

Це випробування є частиною ініціативи автовиробника щодо підтримки життя на Місяці та інших космічних об'єктах за допомогою технологій регенеративних паливних елементів, які безперервно виробляють водень, кисень та електроенергію.

Японський автовиробник заявляє, що бачить свою водневу регенеративну систему як частину людського поселення на поверхні Місяця. Водночас компанія сподівається довести користь цієї технології на Землі завдяки стрес-тестуванню у космосі.

Система Honda використовуватиме електричну енергію, отриману від сонячних панелей під час місячного дня. Потім за допомогою електролізу води під високим тиском буде вироблятися водень і кисень. Коли Місяць віддалиться від Сонця, частина кисню використовуватиметься астронавтами, а інша частина йтиме на виробництво електричної енергії. Єдиним побічним продуктом цієї системи є вода, яка повертається в регенеративну систему, забезпечуючи замкнутий цикл.

Автовиробник співпрацюватиме з NASA, аби відправити своє спорядження шатлом Dream Chaser від Sierra Space на МКС, де Tec-Masters виступатиме як експерт з технологій.

Honda має значно більш оптимістичний погляд на водень порівняно з іншими автовиробниками. Хоча водневі автомобілі зіштовхувалися з численними проблемами, такими як обмеження в постачанні палива та висока вартість, японська компанія сподівається, що водень допоможе їй до 2040 року досягти декарбонізації своїх авто. Наразі Honda використовує цей найбільш поширений елемент у Всесвіті для своїх космічних проєктів.