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Чат-бот Grok, створений компанією Ілона Маска xAI, тимчасово відмовлявся відповідати на запити, в яких згадувалося, що джерела, пов’язані з Маском і Дональдом Трампом, поширюють дезінформацію. Про це пише The Verge.

Головний інженер xAI Ігор Бабушкін зазначив, що причиною цього стала несанкціонована зміна системного підказу Grok, яку вніс один зі співробітників компанії, який раніше працював в OpenAI.

Після того, як користувачі помітили цю аномалію, Бабушкін заявив, що Grok має публічний системний підказ, оскільки xAI прагне прозорості. За його словами, співробітник змінив налаштування, думаючи, що це буде корисно, але компанія не підтримує такі дії.

Цікаво, Маск позиціонує Grok як ШІ, який прагне максимальної правдивості й глибокого розуміння Всесвіту. Однак після запуску моделі Grok-3 чат-бот заявив, що Трамп, Маск і віцепрезидент США Джей-Ді Ванс завдають найбільшої шкоди Америці. Раніше інженери xAI також втручалися, щоб запобігти відповідям Grok, у яких стверджувалося, що Маск і Трамп заслуговують смертної кари.