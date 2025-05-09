Google впроваджує ШІ Gemini в Chrome для боротьби з шахрайствами

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Google оновила функцію Enhanced Protection у браузері Chrome. Тепер у версії Chrome для ПК з’явилася мовна модель Gemini Nano, яка допомагає знаходити нові види шахрайства, наприклад, підроблену техпідтримку. За словами компанії, ця модель працює прямо на комп’ютері користувача і може виявляти небезпеки, які раніше не фіксувалися. Про це повідомляє Engadget.

Google каже, що Gemini Nano добре розпізнає складні сайти, тому дозволяє швидко реагувати на нові шахрайські схеми. Компанія планує додати цю технологію і на Android-пристрої, а згодом — використовувати її для боротьби з іншими видами онлайн-загроз.

Також користувачі Android отримають кращий захист від шахрайських сповіщень у Chrome. Для цього Google знову застосовує машинне навчання, яке працює прямо на телефоні. Якщо система виявить підозріле сповіщення, Chrome покаже попередження й запропонує або переглянути його, або відписатися. Якщо ж це було помилкове блокування, можна буде дозволити сповіщення від цього сайту надалі.

Боротьба з шахрайством залишається для Google одним із головних завдань. Наприклад, у травні минулого року компанія показала нову функцію, яка в реальному часі попереджає про шахрайство під час дзвінків. Також нещодавно оновили застосунок “Повідомлення”, додавши нові функції захисту. За словами Google, завдяки цим заходам їй вдається зупиняти сотні мільйонів шахрайських спроб ще до того, як вони досягають користувачів.