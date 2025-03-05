Google випустила березневе оновлення Pixel Feature Drop та анонсувала нові функції Android

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Компанія Google представила нові функції для операційної системи Android, а також випустила березневе оновлення Pixel Feature Drop для пристроїв Pixel.

Нові функції Android

Захист від шахрайства

Google Messages тепер застосовує штучний інтелект на пристрої для виявлення підозрілих текстових шаблонів, надаючи попередження в реальному часі, щоб заблокувати та повідомити про шахрайські чати.

Спільний доступ до місцезнаходження в реальному часі

За допомогою Find My Device користувачі можуть передавати своє місцезнаходження в реальному часі довіреним контактам. Ви зможете бачити на карті своїх друзів або родину, незалежно від їхнього пристрою.

Більше ігор в Android Auto

Коли автомобіль припаркований, користувачі Android Auto можуть грати в додаткові ігри на екрані машини.

Розумніші покупки в Chrome

У Chrome для Android тепер доступні функції відстеження цін, перевірки історії покупок та порівняння цін між сайтами. Сповіщення "Ціна знижена" в адресному рядку допомагає користувачам знайти кращі угоди.

Березневе оновлення Pixel Feature Drop

Оновлення Gemini Live : Завдяки технології 2.0 Flash, Gemini Live тепер підтримує понад 45 мов без необхідності змінювати налаштування. Підтримка мультимедійного контенту, включаючи зображення, файли та відео з YouTube, доступна на моделях Pixel 6, новіших версіях і Pixel Fold.

: Завдяки технології 2.0 Flash, Gemini Live тепер підтримує понад 45 мов без необхідності змінювати налаштування. Підтримка мультимедійного контенту, включаючи зображення, файли та відео з YouTube, доступна на моделях Pixel 6, новіших версіях і Pixel Fold. Організовані скриншоти : Pixel тепер пропонує колекції для збережених скриншотів і підтримує робочі профілі для управління квитанціями або звітами.

: Pixel тепер пропонує колекції для збережених скриншотів і підтримує робочі профілі для управління квитанціями або звітами. Творче зображення з Pixel Studio : Введіть опис у Pixel Studio, щоб створити унікальні зображення людей або сцен для подальшого обміну з друзями та родиною.

: Введіть опис у Pixel Studio, щоб створити унікальні зображення людей або сцен для подальшого обміну з друзями та родиною. Покращення Find My Device : Діліться своїм поточним місцезнаходженням з друзями або родиною для безпеки. Налаштуйте це в додатку, і вони зможуть відстежувати ваш шлях, а ви — їхній.

Окрім того, Google покращила камеру смартфонів, виправила помилки та випустила нову версію ПЗ для смартгодинників Pixel Watch.

Березневе оновлення Pixel Feature Drop та нові функції Android почнуть поступово з’являтися сьогодні й будуть доступні для всіх протягом найближчих тижнів.