Google показала Android XR окуляри з Gemini під час виступу на TED Talk

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Google представила прототип своїх розумних окулярів на базі Android XR під час виступу на TED Talk. Це перший публічний показ новинки перед великою аудиторією, що може свідчити про готовність компанії виводити продукт на новий рівень.

Окуляри оснащені асистентом Gemini. Під час демонстрації було показано кілька прикладів його роботи. Ведуча попросила Gemini допомогти згадати назву білої книги на полиці позаду неї — і ШІ швидко дав правильну відповідь. Далі вона запитала, де може бути її загублений ключ-карта від готелю. Знову ж таки, Gemini впорався із завданням. На завершення Gemini показав напрямок руху для прогулянки — маршрут з’явився просто у вбудованому дисплеї в лінзах окулярів.

Попри те, що пристрій все ще перебуває на стадії прототипу, продемонстровані можливості справили враження. Інтерфейс виглядає плавним і зручним у використанні. Крім того, окуляри майже не відрізняються за розміром від звичайних, і значно компактніші за XR-окуляри Meta, які були створені у співпраці з Ray-Ban.

З огляду на те, що Apple, Meta та Samsung активно розвивають ринок розумних окулярів, крок Google сигналізує про серйозні наміри вийти у лідери в цій сфері.