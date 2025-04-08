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Business Insider: Google платить співробітникам у сфері ШІ, щоб вони не приєднувалися до конкурентів

Business Insider: Google платить співробітникам у сфері ШІ, щоб вони не приєднувалися до конкурентів
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
8 квітня, 14:16
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Google, ймовірно, платить деяким співробітникам у сфері ШІ за те, щоб вони не робили нічого протягом року, замість того, щоб приєднуватися до конкурентів. Про це пише Business Insider.

Залишити топових фахівців у сфері ШІ стає важко на тлі жорсткої конкуренції між Google, OpenAI та іншими гігантами. ШІ-відділ Google, DeepMind, змушений використовувати "агресивні" угоди про неконкуренцію для деяких співробітників у Великій Британії, які забороняють їм працювати на конкурентів до року.

Деяким виплачують зарплату в цей час, що фактично є довготривалою відпусткою. Однак ця практика може змусити дослідників відчувати себе відірваними від швидкого розвитку в галузі ШІ.

У США Федеральна торгова комісія заборонила більшість угод про неконкуренцію минулого року, але це не стосується штаб-квартири DeepMind в Лондоні.

Минулого місяця віцепрезидент Microsoft з ШІ опублікував повідомлення в X про те, як співробітники DeepMind звертаються до нього "в розпачі" через складнощі з порушенням умов угод про неконкуренцію.

Штучний інтелект Бізнес Google DeepMind
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