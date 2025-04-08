Business Insider: Google платить співробітникам у сфері ШІ, щоб вони не приєднувалися до конкурентів

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Google, ймовірно, платить деяким співробітникам у сфері ШІ за те, щоб вони не робили нічого протягом року, замість того, щоб приєднуватися до конкурентів. Про це пише Business Insider.

Залишити топових фахівців у сфері ШІ стає важко на тлі жорсткої конкуренції між Google, OpenAI та іншими гігантами. ШІ-відділ Google, DeepMind, змушений використовувати "агресивні" угоди про неконкуренцію для деяких співробітників у Великій Британії, які забороняють їм працювати на конкурентів до року.

Деяким виплачують зарплату в цей час, що фактично є довготривалою відпусткою. Однак ця практика може змусити дослідників відчувати себе відірваними від швидкого розвитку в галузі ШІ.

У США Федеральна торгова комісія заборонила більшість угод про неконкуренцію минулого року, але це не стосується штаб-квартири DeepMind в Лондоні.

Dear @GoogDeepMind ers, First, congrats on the new impressive models.



Every week one of you reaches out to me in despair to ask me how to escape your notice periods and noncompetes. Also asking me for a job because your manager has explained this is the way to get promoted, but… — Nando de Freitas (@NandoDF) March 26, 2025

Минулого місяця віцепрезидент Microsoft з ШІ опублікував повідомлення в X про те, як співробітники DeepMind звертаються до нього "в розпачі" через складнощі з порушенням умов угод про неконкуренцію.