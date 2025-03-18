Google вивела на орбіту перший супутник FireSat для виявлення лісових пожеж

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Компанії Muon Space та Google вивели на орбіту перший супутник майбутнього сузір’я FireSat, яке буде відстежувати лісові пожежі по всій планеті.

Супутник був виведений на орбіту під час місії SpaceX Transporter 13 з Ванденбергського космодрому. Сузір’я розпочне свою роботу у 2026 році, спочатку складаючись з трьох супутників, але в майбутньому його кількість зросте до 50, що дозволить здійснювати знімки майже всього покриття Землі кожні 20 хвилин.

Комплекс датчиків включає шість діапазонів мультиспектральних інфрачервоних камер, налаштованих на виявлення лісових пожеж на відстані.

Наразі для відстеження лісових пожеж здебільшого використовують аерофотозйомку з літаків або супутникові знімки низької роздільної здатності. Аерофотозйомка є дорогою, що обмежує її частоту, а супутникові знімки мають низьку роздільну здатність і використовують датчики, не пристосовані для ефективного виявлення пожеж.