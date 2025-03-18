Google поновлює переговори щодо придбання ізраїльського стартапу з кібербезпеки Wiz

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Материнська компанія Google, Alphabet, поновила переговори щодо придбання стартапу хмарної кібербезпеки Wiz. Улітку 2024 року обидві компанії були близькі до укладення угоди на суму $23 млрд, але вона так і не відбулася. Про це пише TechCrunch, посилаючись на анонімні джерела.

Цього разу обговорюється вища ціна – близько $30 млрд. Очолює переговори керівник хмарного підрозділу Google Томас Куріан. Google Cloud вважає, що хмарні продукти безпеки Wiz добре підходять для її клієнтської бази.

Wiz закрила останній раунд зовнішнього фінансування на суму $1 млрд при оцінці в $12 млрд у травні 2024 року. Як повідомляється, її оцінка зросла до $16 млрд під час тендерної пропозиції для працівників наприкінці минулого року.

Однією з причин провалу минулих переговорів була нездатність двох компаній домовитися про те, чи залишиться Wiz як окремий підрозділ, чи буде інтегрований в Google Cloud.

Повернення за стіл переговорів пов'язане з надією на те, що новий голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон буде менш суворим щодо великих угод, ніж колишня голова Ліна Хан.

Компанія Wiz, що має офіси в Нью-Йорку та Ізраїлі, була заснована у 2020 році чотирма колишніми ізраїльськими військовими, які раніше були співзасновниками хмарної компанії з кібербезпеки Adallom, яку Microsoft придбала за $320 млн.