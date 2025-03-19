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General Motors та NVIDIA оголосили про співпрацю для створення автомобілів наступного покоління

General Motors та NVIDIA оголосили про співпрацю для створення автомобілів наступного покоління
19 березня, 15:07
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General Motors та NVIDIA оголосили про співпрацю у створенні транспортних засобів, виробничих ліній та роботів наступного покоління з використанням штучного інтелекту.

Компанії працюватимуть разом над створенням спеціальних систем ШІ з використанням платформ прискорених обчислень NVIDIA. General Motors також буде використовувати NVIDIA DRIVE AGX на архітектурі Blackwell для автомобільного обладнання.

"GM давно співпрацює з NVIDIA, використовуючи її графічні процесори у своїй діяльності, — сказала Мері Барра, голова та генеральний директор General Motors. — ШІ не тільки оптимізує виробничі процеси та прискорює віртуальне тестування, але й допомагає нам створювати розумніші автомобілі, дозволяючи нашим працівникам зосередитися на майстерності. Поєднуючи технології з людською винахідливістю, ми відкриваємо нові рівні інновацій у виробництві автомобілів і не тільки".

GM буде використовувати платформу NVIDIA Omniverse для створення цифрових двійників виробничих ліній, що дозволить проводити віртуальне тестування та симуляції виробництва для скорочення часу простою.

Авто Технології NVIDIA General Motors
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