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Google відкриє доступ до Gemini для дітей

Google відкриє доступ до Gemini для дітей
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
5 травня, 14:16
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Google планує надати доступ до чат-бота Gemini дітям до 13 років з обліковими записами під контролем батьків через Family Link. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на електронні листи, які почали отримувати користувачі.

У листах Google пояснює, що діти зможуть користуватися Gemini для навчання, допомоги з домашніми завданнями та створення історій. Водночас компанія підкреслює, що ШІ не позбавлений помилок, тому радить батькам навчати дітей критичного мислення, перевірки фактів і уникнення введення особистих даних.

Доступ до Gemini матимуть лише облікові записи Family Link, які батьки створюють, вказавши ім’я та дату народження дитини. Google запевняє, що дані дітей не використовуватимуть для навчання моделей, а чат-бот матиме обмеження для запобігання небажаному контенту.

Водночас Google застерігає, що навіть із фільтрами дитина може натрапити на контент, який батьки вважатимуть небажаним. Під час першого входу до Gemini сім’я отримає додаткове сповіщення, а доступ можна буде вимкнути через Family Link.

Софт Google Штучний інтелект Gemini
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