Франція оштрафувала Apple на €150 млн через систему збору даних

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Французький антимонопольний регулятор оштрафував Apple на 150 мільйонів євро після розслідування щодо методів збору даних користувачів і впливу компанії на рекламодавців. Про це повідомляє Bloomberg.

Французьке Управління з питань конкуренції заявило, що система App Tracking Transparency (ATT) від Apple не дозволяє розробникам відповідати вимогам європейського GDPR. Натомість компанія змушує застосунки показувати користувачам численні спливаючі вікна, ускладнюючи їх використання.

Apple висловила розчарування рішенням регулятора, зазначивши, що той не вимагав конкретних змін у системі ATT. У компанії наголосили, що ця система надає користувачам більше контролю над конфіденційністю через зрозумілі та чіткі підказки.

Водночас позивачі, які є групою торгових асоціацій, що представляють рекламодавців, закликали компанію "негайно призупинити" систему та внести до неї відповідні зміни. Регулятор також зазначив, що система ATT від Apple не є "ні необхідною, ні пропорційною". Саму систему не вважають проблематичною, однак спосіб її впровадження є "зловживанням у розумінні антимонопольного законодавства".

Розслідування було відкрите після того, як група рекламодавців подала скаргу до регулятора, стверджуючи, що зміни у системі збору даних, які набули чинності у 2021 році, завдають шкоди їхнім доходам. Регулятор з'ясовував, чи не застосовує Apple до себе менш суворі правила, ніж до інших. Схожі розслідування ще проходять у Німеччині, Польщі, Італії та Румунії.

Такий результат може зацікавити президента США Дональда Трампа, який критикував європейських регуляторів через постійні розслідування щодо американських компаній. Нещодавно стало відомо, що через такі заяви Трампа, Європейський союз планує накладати мінімальні штрафи на Apple, Google та інші американські компанії.