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У Facebook знову можна переглядати пости лише від друзів

У Facebook знову можна переглядати пости лише від друзів
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
28 березня, 12:46
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Meta повернулася до початкової ідеї Facebook та знову дає користувачам соціальної мережі можливість слідкувати лише за своїми друзями, замість перегляду алгоритмічної стрічки. Це нововведення вже доступне в США та Канаді, а згодом зʼявиться в інших регіонах.

Щоб отримати доступ до нової вкладки необхідно натиснути на іконку профілю у мобільному застосунку та обрати "Друзі". Цю стрічку також можна буде закріпити для зручнішого доступу, для цього необхідно перейти у Settings & Privacy – Settings – Tab bar.

У новій вкладці користувачі Facebook зможуть побачити історії, ролики, публікації, дні народження та запрошення лише від друзів.

"Соціальні мережі мають бути соціальними. У цьому дусі ми додамо більше цікавих, простих досвідів, які допоможуть вам спілкуватися та ділитися на Facebook протягом року", – йдеться у заяві компанії.
Інтернет Facebook Meta Соціальні мережі
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