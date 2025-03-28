У Facebook знову можна переглядати пости лише від друзів

Meta повернулася до початкової ідеї Facebook та знову дає користувачам соціальної мережі можливість слідкувати лише за своїми друзями, замість перегляду алгоритмічної стрічки. Це нововведення вже доступне в США та Канаді, а згодом зʼявиться в інших регіонах.
Щоб отримати доступ до нової вкладки необхідно натиснути на іконку профілю у мобільному застосунку та обрати "Друзі". Цю стрічку також можна буде закріпити для зручнішого доступу, для цього необхідно перейти у Settings & Privacy – Settings – Tab bar.
У новій вкладці користувачі Facebook зможуть побачити історії, ролики, публікації, дні народження та запрошення лише від друзів.
"Соціальні мережі мають бути соціальними. У цьому дусі ми додамо більше цікавих, простих досвідів, які допоможуть вам спілкуватися та ділитися на Facebook протягом року", – йдеться у заяві компанії.