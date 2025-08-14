Ethereum наближається до рекордного максимуму та може сягнути $7500

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Незабаром Ethereum (ETH) може вперше з 2021 року досягти історичного максимуму, якщо інвестори збережуть купівельний імпульс, який спостерігається на цьому тижні.

Як повідомляє CNBC з посиланням на дані Coin Metrics, ціна Ethereum зросла більш ніж на 5% до $4740,48, що на близько $200 менше від історичного максимуму листопада 2021 року.

Аналітики фінансового конгломерату Standard Chartered зазначили, що з початку червня 2025 року великі фонди придбали близько 3,8% всього обігу Ethereum. Це майже вдвічі швидше, ніж будь-коли для біткоїна від аналогічних покупців.

Лише компанії BitMine Immersion Technologies та SharpLink Gaming за два з половиною місяці придбали майже 2,3 млн ETH, або близько 1,9% від загальної пропозиції. Саме це і штовхає криптовалюту догори.

"Ethereum — це найбільша макроугода на найближчі 10-15 років, і багато в чому це пов'язано з тим, що стейблкоіни стали таким собі "моментом чату GPT" для криптовалют. А тепер у нас є закон GENIUS і криптопроєкт від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), що є запуском Уолл-стріт на блокчейні", — заявив Том Лі з компанії Fundstrat, який став головою ради директорів BitMine Immersion Technologies.

Том Лі, аналітик компанії Fundstrat

Своєю чергою керівник відділу досліджень цифрових активів у фінансовій корпорації Standard Chartered Джефф Кендрік підвищив прогноз ціни Ethereum з $4000 до $7500 до кінця цього року та з $7500 до $25 000 до кінця 2028 року.

За словами аналітиків фінансового конгломерату, умови для другої за капіталізацією криптовалюти у світі "суттєво покращилися" завдяки активним закупівлям з боку корпоративних казначейств, біржових фондів (ETF), новим правилам для стейблкоїнів у США та оновленню технічної дорожньої карти.

Зазначається, що GENIUS, підписаний в липні Трампом, створив федеральну базу для стейблкоїнів. За прогнозами фахівців, ця база сприятиме припливу активності в Ethereum, адже більше половини всіх стейблкоїнів існує на його блокчейні.

Ринкова капіталізація стейблкоїнів, як прогнозують спеціалісти, може сягнути $2 трлн до кінця 2028 року. Це збільшить як прямі доходи від комісій в Ethereum, так і непряму активність у децентралізованих фінансах, де 65% заблокованої вартості зараз знаходиться в мережі ETH. Більшість стейблкоїнів, прив’язаних до долара США, працюють в мережі Ethereum — понад $131 млрд із загального ринку в $254 млрд.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні 2025 року оголосив про створення "Стратегічного крипторезерву США", назвавши Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana та Cardano ключовими активами, які будуть до нього включені.

"Крипторезерв США підніме цю критично важливу галузь після років корумпованих атак з боку адміністрації Байдена. Саме тому моя виконавча постанова щодо цифрових активів доручила президентській робочій групі просувати створення Стратегічного крипторезерву. Я зроблю США криптостолицею світу. Ми знову робимо Америку великою!", — заявляв тоді президент США Дональд Трамп.

