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Колишній гендиректор Google очолив космічну компанію Relativity Space

Колишній гендиректор Google очолив космічну компанію Relativity Space
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
11 березня, 11:16
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Ерік Шмідт, який був генеральним директором Google з 2001 по 2011 рік, став генеральним директором космічного стартапу Relativity Space. На новій посаді він керуватиме розробкою багаторазової ракети-носія. Про це пише TechCrunch.

Relativity Space відома тим, що виробляє свої ракети за допомогою незвичайних технологій, включаючи використання 3D-принтерів, автоматизованих роботів і штучного інтелекту.

Ерік Шмідт

Шмідт приєднується до Relativity Space у той момент, коли компанія активно готується до запуску у 2026 році своєї найбільшої ракети – Terran R, яка за характеристиками наближається до Falcon 9 і Falcon Heavy від SpaceX. Напередодні першого запуску Terran R Relativity Space вже підписала контракти з клієнтами на запуск на суму майже $3 млрд.

Шмідт змінить на посаді генерального директора співзасновника стартапу Тіма Елліса. Елліс зазначив, що продовжить підтримувати Relativity Space у складі ради директорів компанії.

Космос Бізнес Relativity Space
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