Колишній гендиректор Google очолив космічну компанію Relativity Space

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Ерік Шмідт, який був генеральним директором Google з 2001 по 2011 рік, став генеральним директором космічного стартапу Relativity Space. На новій посаді він керуватиме розробкою багаторазової ракети-носія. Про це пише TechCrunch.

Relativity Space відома тим, що виробляє свої ракети за допомогою незвичайних технологій, включаючи використання 3D-принтерів, автоматизованих роботів і штучного інтелекту.

Ерік Шмідт

Шмідт приєднується до Relativity Space у той момент, коли компанія активно готується до запуску у 2026 році своєї найбільшої ракети – Terran R, яка за характеристиками наближається до Falcon 9 і Falcon Heavy від SpaceX. Напередодні першого запуску Terran R Relativity Space вже підписала контракти з клієнтами на запуск на суму майже $3 млрд.

Шмідт змінить на посаді генерального директора співзасновника стартапу Тіма Елліса. Елліс зазначив, що продовжить підтримувати Relativity Space у складі ради директорів компанії.