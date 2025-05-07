Epic Games витратила понад $100 млн на судову боротьбу з Apple через правила App Store

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Epic Games витратила понад $100 мільйонів на суди з Apple через правила App Store. Генеральний директор компанії, Тім Суїні, в інтерв’ю Business Insider зазначив, що це лише частина витрат. За два роки, коли Fortnite була на iOS, компанія заробила близько $300 мільйонів, тож можна припустити, що втрати через цей конфлікт були ще більшими.

Суїні зазначив, що загальні витрати можуть становити мільярди доларів, якщо врахувати не тільки прямі фінансові втрати, але й вплив на користувачів, які не могли грати через блокування доступу до гри для друзів на iOS.

Хоча Epic Games програла більшість справи й визнала, що Apple не має монополії, компанія виграла в іншому питанні. Apple змушена була скасувати правило, яке забороняло спрямовувати користувачів до інших способів покупки поза App Store. Тепер розробники можуть додавати посилання на зовнішні сайти для покупок, і Apple не може брати комісію або контролювати вигляд цих посилань.

Apple вже подала апеляцію на це рішення, але поки це перемога для розробників. Суїні підтвердив, що Fortnite повернеться до App Store в США за новими правилами. Через заборону на обліковий запис розробника в США Epic використовуватиме шведський обліковий запис для повернення Fortnite в американський App Store.

Крім того, Epic Games планує запуск нового продукту — Epic Games Store Webshops, який дозволить розробникам створювати власні цифрові магазини.