Два таємничі клієнти NVIDIA забезпечили майже 40% її доходів у другому кварталі 2025 року

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія NVIDIA повідомила, що два найбільші клієнти забезпечили майже 40% її доходу у другому кварталі 2025 року. Один клієнт відповідав за 23% доходів, інший — за 16%. Про це пише TechCrunch.

У документах, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), їх ідентифікують лише як "Клієнт А" та "Клієнт B". У першій половині фінансового року вони дали 20% і 15% виторгу відповідно. Ще четверо клієнтів забезпечили від 10% до 14% доходів.

Загалом NVIDIA заробила рекордні $46,7 млрд за квартал, що на 56% більше, ніж торік. Головним рушієм став бум дата-центрів зі штучним інтелектом. Компанія уточнила, що ці клієнти є "прямими" — виробники обладнання, інтегратори чи дистриб’ютори, а не хмарні гіганти. Тобто Microsoft, Amazon, Google чи Oracle навряд, чи є "Клієнтом А" чи "B", хоча їхні замовлення можуть проходити через посередників.

Фінансовий директор NVIDIA Ніколь Кресс заявила, що великі хмарні провайдери формують половину доходів від дата-центрів, які становлять 88% усього виторгу компанії.

Аналітики зазначають, що концентрація доходів на такій невеликій групі клієнтів створює ризик. Водночас саме ці замовники мають великі ресурси, генерують вільний грошовий потік і, ймовірно, активно інвестуватимуть у дата-центри в найближчі роки.