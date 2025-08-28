Дохід NVIDIA у другому кварталі 2025 зріс на 56% у порівнянні з минулим роком

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

NVIDIA у другому кварталі 2025 року отримала $46,7 мільярда доходу, на 56% більше, ніж у той самий період минулого року. Таким результатам найдорожча у світі компанія завдячує серверному бізнесу, повідомляє TechCrunch.

Центри обробки даних принесли компанії левову частку доходу — $41,1 млрд. З них за $27 млрд відповідають чипи на новій архітектурі Blackwell. Чистий дохід компанії склав $26,4 млрд, на 59% більше ніж минулого року.

"Blackwell — це платформа штучного інтелекту, на яку чекав увесь світ", — сказав генеральний директор Дженсен Хуанг. "Перегони штучного інтелекту розпочалися, і Blackwell — це платформа, яка знаходиться в їх центрі".

Хуанг також відзначив, що NVIDIA очікує витратити $3-4 трильйони на інфраструктуру штучного інтелекту до 2030 року. У коментарі для аналітиків він сказав, що вважає, що це "досить розумна сума на наступні п'ять років".

NVIDIA з-поміж іншого відзначає свою роль у запуску gpt-oss, моделей OpenAI з відкритим кодом, які передбачають обробку 1,5 мільйона токенів на секунду на одній системі Blackwell GB200 NVL72.

У звіті також видно проблеми NVIDIA з продажами чипів у Китаї. Компанія заявила, що не продавала H20 китайським клієнтам, а натомість отримала $650 млн від покупців з інших країн. Раніше цього місяця виробник чипів також представив новий ШІ-прискорювач B30 та попросив в уряду США дозвіл на його продаж у Китаї.

Нагадаємо, нещодавно китайський конкурент NVIDIA додав $40 млрд до капіталізації завдяки зростанню доходів на 4000%, адже попит на локальні розробки різко зріс через ризики відключення від американських технологій.